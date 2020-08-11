На перехват были подняты три истребителя ВВС РФ

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk было обнаружен во вторник, 11 августа, над Чукотским морем. Он приближался к границе России. На перехват были направлены три истребителя МиГ-31. Они отогнали самолет противника, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что российские истребители приблизились к дрону на безопасное расстояние и заставили его развернуться над нейтральными водами, не допустив нарушения государственной границы РФ. После этого российские летчики вернулись на базу, передает "Интерфакс".

Разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk способен вести стратегическую съемку с высоким разрешением с большой высоты и производить обзор местности противника с большого расстояния. Российские самолеты вынуждены практические ежедневно отгонять от российских рубежей этот и другие разведывательные аппараты США и НАТО, в том числе пилотируемые.

Накануне, 10 августа, Су-27 перехватил два самолета ВВС США над Черным морем, передает RТ. Ранее еще один подобный инцидент попал на видео.

На днях американские эксперты предупредили, что военные США ведут себя провокационно, а постоянные инциденты в небе могут в итоге закончиться трагически.