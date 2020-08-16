Су-27М отогнал иностранный самолет от границ РФ

Истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования

Су-27М отправился на перехват итальянского самолета, который приближался к границам РФ в Черном море. Иностранный борт был пойман средствами ПВО. После этого силы Южного военного округа направили истребитель на опознание цели.

После приближения экипаж увидел, что по небу движется итальянский "Атлантик" – воздушное судно базовой патрульной авиации. Судно развернули от российских границ, после чего истребитель благополучно вернулся на место вылета.

В Минобороны заявили, что полет Су-27М прошел в полном соответствии с нормами международного воздушного права, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Су-27 перехватил два американских самолета над водами Черного моря. Пилоты приблизились на безопасное расстояние, опознав разведчик "Посейдон" из патрульных ВВС и RC-135 военно-морского флота США.

Егор МАЛКОВ

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