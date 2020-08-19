Машина создана на базе бронеавтомобиля "Тигр"

На открывающемся 23 августа военно-техническом форуму "Армия-2020" будет представлен пулеметный пикап или по-другому гантрак. Об этом сообщает "Российская газета".

Отмечается, что машина создана на платформе отечественного бронеавтомобиля "Тигр". За основу для новинки взят открытый вариант "Тигра", который также будет продемонстрирован на выставке.

Мощная рама защищает экипаж гантрака от переворачивания, а шесть канистр, размещенные в задней части кузова бронемашины, позволят ей действовать далеко от места базирования.

Пулеметный пикап будет оснащен дизельным двигателем мощностью от 215 до 300 л.с. и разными вариантами трансмиссии. Все будет зависеть от задач, поставленных перед экипажем "Тигра", подчеркивает издание.

Ранее "Утро.ру" писало, что в подмосковном парке "Патриот" на форуме покажут боевую машину на унифицированной платформе "Бумеранг", которая представляет собой амфибию на колесах.

В целом в течение недели зрители смогут ознакомиться с более чем 28 тыс. образцами военной техники и вооружения, в том числе с новейшими разработками. Несмотря на пандемию, нынешний форум станет крупнейшим за всю его историю. Для простых посетителей выставка откроется с 27 августа.

