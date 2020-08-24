Су-27 отогнал три военных самолета от границ РФ

Один из них взял малую высоту, чтобы пройти незамеченным

Российский тяжелый истребитель Су-27 совершил над водами Балтийского моря перехват самолетов США, Швеции и ФРГ, которые приблизились к государственной границе РФ.

Речь идет о разведчиках RC-135 и "Гольфстриме", а также береговом патрульном судне "Орион", которое летело на высоте ниже 500 метров, чтобы пройти незамеченным. Скорость последнего самолета при этом составляла 250 км в час.

Су-27 отогнал иностранные борты, после чего успешно вернулся на аэродром базирования. Как отмечает РИА "Новости", полет истребителя прошел в полном соответствии с нормами международного воздушного права.

Стоит отметить, что это не первый случай выявления военных иностранных бортов вблизи границ РФ за август. Так, ранее Су-27М перехватил итальянский самолет в Черном море. Борт был "пойман" средствами ПВО. После этого силы ЮВО направили истребитель на опознание цели.

Егор МАЛКОВ

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