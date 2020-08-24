Спутники сфотографировали на Земле Александры очень длинную взлетную полосу

Российские военные удлиняют взлетную полосу на арктическом аэродроме Нагурское до 3,5 километров. Об этом говорят спутниковые снимки, опубликованные на портале Planet Labs.

Как пишет журнал The Drive, после этого авиабаза сможет принимать перехватчики МиГ-31БМ, или стратегические бомбардировщики Ту-160М, или Ту-95МС. При этом Нагурское располагается рядом с самой современной арктической базой ВС РФ "Трилистник", которая уже неоднократно засветилась на федеральных каналах.

По мнению The Drive, в данный момент идет работа с целью использования боевых самолетов круглый год. Пока из-за суровых климатических условий это возможно лишь в определенные месяцы.

Остров Земля Александры активно обустраивается российскими военными уже несколько лет, а о планах построить стратегический аэродром Москва объявила в 2016 году. Сначала это была лишь недлинная грунтовая полоса, затем ее увеличили до 1700 м, чтобы на ней могли садиться небольшие самолеты. Но после строительства, которое продолжалось несколько лет, было объявлено, что база может работать круглый год.

Как предполагают в США, Россия собирается размещать в Арктике истребители МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34 и самолеты-заправщики Ил-78.

В данный момент Ил-76 уже доставляют на базу припасы, оборудование и личный состав. На острове Земля Александры строится РЛС, чтобы лучше контролировать воздушное пространство вблизи архипелага.

США в последнее время перебрасывают все больше сил в Норвегию, а с таянием ледников Север может стать настоящей территорией раздора между государствами.