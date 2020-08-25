Минск и Вильнюс поскандалили из-за перелетевшего границу воздушного шара - видео

Минск и Вильнюс поскандалили из-за перелетевшего границу воздушного шара - видео
Фото: EPA/TATYANA ZENKOVICH/ТАСС
В Сети обсмеяли "угрозу" целостности границ государства

Накануне Минск разругался с Вильнюсом из-за вторжения в воздушное пространство страны. На перехват "неопознанного объекта" вылетел вертолет Ми-24, чтобы предотвратить провокацию со стороны Литвы. Белоруссия направила ноту протеста литовскому дипломату, а Литва, в свою очередь, заявила, что белорусский вертолет пересек границы. 

"Угрозой", из-за которой поссорились страны, оказались несколько воздушных шаров с привязанным к ним бело-красным флагом. В Сети появилось видео с вертолета, который засек объект в воздухе. 

Пользователи посмеялись над произошедшим в комментариях к видео. 

"Спасибо за мирное небо над головой! Плакала вся маршрутка", " Теперь весь мир знает, что ВВС РБ может отразить налёт шариков", "Весь высший уровень прибалтийского государства в полном составе шарики надувал", – написали они. 

Однако издание BELVPO отмечает, что операция была действительно важна, поскольку граница любого государства является неприкосновенной – и не важно, откуда дует ветер. 

"Во-вторых, эти, на первый взгляд, безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданским судам. И в-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые вещества, ядовитые вещества и так далее", – указывают под видео. 

Сейчас Минск активно закупает военную технику у России на фоне всенародных протестов. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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