Назло США: Ирак хочет купить Су-57

Назло США: Ирак хочет купить Су-57
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Багдаду нужны истребители пятого поколения

Ирак высказал заинтересованность в приобретении истребителей Су-57. Об этом накануне заявил военный инспектор Министерства обороны страны Имад аль-Зухайри.

Как пишет Military Watch, на данный момент Багдад располагает лишь американскими F-16 и южнокорейскими Т-50. Оба самолета, в основном, приспособлены для наземных ударов, правда, F-16 все же вооружены ближними AIM-9 Sidewinder.

Во времена СССР Ирак закупил множество самолетов у Москвы, включая МиГ-25. Однако на данный момент костяк истребительного парка составляют 34 F-16.

Только с 2014 года в Ирак начались поставки штурмовиков Су-25. Теоретически Багдаду могут быть интересны Су-57, однако ситуация в стране остается нестабильной, и есть опасения, что высокотехнологичный самолет может оказаться в руках боевиков.

Пока не совсем ясно, какой будет экспортная версия Су-57Э, представленная еще на прошлом авиафоруме "МАКС". Однозначно Су-57 будет поставляться за рубеж с двигателями первого этапа. Пока испытания "Изделия 30" продолжаются.

Купить Су-57 у России могут помешать США. Ирак уже выражал заинтересованность в приобретении С-300 и С-400, однако в Вашингтоне пригрозили Багдаду санкциями. На данный момент экономически Ирак не такое мощное и независимое государство, как Турция, поэтому угрозы США могли подействовать.

Американцы периодически вторгаются в воздушное пространство Ирака, чтобы решить свои вопросы. Например, 3 января этого года недалеко от аэропорта Багдада с беспилотника был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Поэтому сложно предположить, что Ирак просто так возьмет и купит Су-57. Пока на такой шаг способны в первую очередь Турция, Индия и Китай.

Фоторепортаж
Су-57 "убрал всех" в летной программе
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру
Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру Фото: Утро.ру +3
Александр ИЛЬИН

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