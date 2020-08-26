Американцы недоумевают, зачем оно нужно США

В Пентагоне рассказали, является ли гиперзвуковое оружие дестабилизирующим, так как до этого роль сдерживания играли только ядерные ракеты, а сейчас появились маневрирующие глайдеры.

На вопрос, который задало американское издание Aviation Week, отвечал глава исследований в области гиперзвукового оружия в Пентагоне Майк Уайт. По его словам, дестабилизировать ситуацию может тот факт, что это оружие есть у вероятного противника, например, у России, а у США его нет. Уайт пояснил, что в таком случае не будет сдерживающей силы, и это может быть опасно.

"Наша цель в том, чтобы нейтрализовать угрозу, исходящую от противника", – подчеркнул сотрудник Пентагона.

По мнению читателей, которые развернули дискуссию в комментариях, это всего лишь очередной виток гонки вооружений, чтобы потратить деньги на вооружения из бюджета. Как написал пользователь GWROBLE, даже если гиперзвуковые глайдеры невозможно сбить, США могут ответить 1 тыс. термоядерных ракет с подводных лодок. По его мнению, ни одна страна в мире не пойдет на такое, поэтому оружие вроде российского "Авангарда" – это всего лишь часть гонки вооружений.

WDGEDDES считает, что гиперзвуковое оружие дестабилизирует Америку, так как она долгое время воевала со странами третьего мира, а теперь Россия и Китай стараются "обставить" ее высокотехнологичным оружием, которого пока у нее нет.

Ранее журнал The National Interest назвал глубоководный аппарат "Посейдон" оружием, которое понравилось бы герою фильма "Доктор Стренжлав".