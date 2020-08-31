Шквал огня: новый российский дрон "Гром" станет напарником Су-34

Шквал огня: новый российский дрон "Гром" станет напарником Су-34
Фото: Утро.ру
Новая платформа - интересный ответ американским и турецким производителям

Новый российский беспилотник "Гром", макет которого АО "Кронштадт" представило на форуме "Армия-2020", будет работать вместе с бомбардировщиками Су-34. Кроме того, БПЛА, внешне напоминающий американский XQ-58 "Валькирия", станет базовой платформой для реализации технологии искусственного интеллекта.

Об этом в интервью "Утро.ру" заявил генеральный конструктор АО "Кронштадт" Николай Долженков. По его словам, некоторое внешнее сходство с "Валькирией" действительно присутствует, но, если посмотреть на проект, отличия становятся очевидны. Во-первых, российский дрон больше, но главное – спектр задач у него намного шире.

Если главная функция XQ-58 – сопровождать истребители, "Гром" больше "заточен" под задачи бомбардировщика. Не случайно, в напарники ему готовят "боевого селезня" – лучшего в своем классе в ВКС Су-34.

"Гром" создавался не из вдохновения "Валькирией", а исходя из интересов российских Вооруженных сил. Беспилотник сможет выполнять как самостоятельные миссии, так и в паре, и в группе Су-34. Истребительный функции для него как раз вторичны", – отметил Долженков.

Генеральный конструктор перечислил основные задачи БПЛА: это прорыв ПВО; поражение наземных стационарных и движущихся целей, в том числе и морских; работа в составе тактических звеньев истребителей и беспилотных систем.

Отдельно Долженков отметил радиоэлектронную борьбу (РЭБ), а также способность вести многоспектральную разведку с передачей данных экипажу Су-34 плюс радиотехническую разведку.

Фото: Утро.ру

Дрон оборудован сменными модулями в виде обтекателей в носовой части. В зависимости от их видов меняются и функции беспилотника. Очень удобная технология.

Что касается боеприпасов, то у "Грома" есть внутренний отсек, где помещаются бомбы и ракеты номенклатуры вооружения Су-34. У БПЛА небольшая эффективная площадь рассеивания, что крайне важно при работе в зоне средств ПВО противника.

Сроки начала испытаний прототипа "Грома" пока относятся к закрытой информации, однако, как сказал Долженков, "Минобороны очень торопит".

Андрей ШЕРЫХАНОВ

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