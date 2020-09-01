В России рассказали об истребителе шестого поколения

В России рассказали об истребителе шестого поколения
Фото: sukhoi. org/Global Look Press/www.globallookpress.com
Работу разделят между двумя легендарными КБ

Истребитель шестого поколения, который должен прийти на смену Су-57, могут создать под брендом компаний "МиГ" и "Сухой". Об этом заявил в интервью "РБК" индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков. Пока, по его словам, проект находится на стадии обсуждения и о деталях говорить еще рано.

В том, что истребитель будут создавать под объединенным брендом, нет ничего удивительного, так как в данный момент гендиректор "МиГа" Илья Тарасенко возглавляет и "Сухой", а два КБ практически объединены. Также не удивляет тот факт, что истребитель шестого поколения создается, когда Су-57 еще не ушел в серию. В боевой авиации начинают думать над следующим самолетом уже сразу после того, как взлетает самый современный образец. Иначе можно легко отстать от конкурентов.

О начале работ над истребителем шестого поколения заявил еще в марте 2016 года Дмитрий Рогозин, который был тогда вице-премьером. Параллельно работа над самолетом будущего идет в США и Европе. В Америке это F-X, в Старом Свете – Next-Generation Weapon System (NGWS).

Концепции проектов российского истребителя и западных несколько отличаются. Самолет для ВКС хотят сделать чуть ли не гиперзвуковым и вооружить лазерным оружием. Истребитель сможет работать в ближнем космосе, отмечается искусственный интеллект.

Концепция того же NGWS несколько ближе в современным реалиям. Предполагается, что машина будущего будет работать с целым "боевым облаком" беспилотников на основе искусственного интеллекта. Скорость, потолок уходят на второй план. На первом – малозаметность, датчики, радар и способность работать с БПЛА разных типов, отдавать им команды.

Ранее на международном форуме "Армия-2020" был представлен макет перспективного беспилотника "Гром", на платформе которого будет отрабатываться технология искусственного интеллекта.

Александр ИЛЬИН

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