Су-27 ВВС Украины задел автотрассу во время учений - видео

Су-27 ВВС Украины задел автотрассу во время учений - видео
Фото: EPA\TASS
Для отработки посадки и взлета военнослужащие перекрыли автомобильную дорогу

Истребители Су-27 Воздушных сил Украины отработали 27 августа имитацию взлета и посадки на автотрассе Киев-Чоп в Ровненской области.

К операции привлекли личный состав и военные части воздушного командования "Центр". Учения проводились в рамках подготовки и отработки задач по назначению авиационных, зенитных, ракетных и радиотехнических войск "с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан", о чем сообщили в пресс-службе "Центра".

Для проведения плановых учений на трассе Киев-Чоп временно ограничили движение. А сама отработка посадки и взлета не обошлась без происшествий: во время полета один из истребителей зацепился о дорожное покрытие, получив незначительные повреждения.

"Утро.ру" сообщало, что Украина решила сменить Су-27 на бразильские истребители. Незалежная должна списать к 2025 году практически все Су-27 и МиГ-29, доставшиеся еще в наследство от Советского Союза.

 

 

Ранее стало известно, что на Львовском государственном авиационном заводе отремонтировали МиГ-29, который в 2014 году украинские военные вывезли из Крыма. Капремонт двигателей проводили на Луцком ремонтном заводе "Мотор".

Егор МАЛКОВ

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