На перехват направили экипажи из состава ВС Балтийского флота

Два российских истребителя Су-27 перехватили на Балтийским морем американский бомбардировщик В-52Н.

Как отмечает источник, российские экипажи приблизились к потенциальному нарушителю на безопасное расстояние, опознав борт как ВВС США, после чего развернули его в сторону от государственных границ РФ.

Экипажи успешно вернулись в аэродром базирования. Полет прошел в полном соответствии с международным воздушным правом, сообщает РИА "Новости". Нарушения госграниц России выявлено не было.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что Су-27 совершил над водами Балтийского моря перехват самолетов США, Швеции и ФРГ, которые приблизились к государственной границе РФ.

Также МиГ-31БМ перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Lockheed P-3С Orion ВВС Норвегии, о чем заявили в Национальном центре управления обороной России.