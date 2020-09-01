Иностранный борт заметили над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 Северного флота подняли в воздух после обнаружения у границы РФ норвежского самолета.

Как отметили в Национальном центре управления обороной, для опознания воздушного объекта решили отправить дежурное судно ПВО Северного флота. При приближении на безопасное расстояние экипаж определил, что потенциальным нарушителем является Р-3С "Орион" норвежских ВВС.

Российское судно удачно развернуло иностранный борт в сторону от границ РФ, после чего успешно приземлилось в пункте базирования. Полет прошел в полном соответствии с нормами международного права. Нарушения российских границ не было выявлено, сообщает РИА "Новости".

"Утро.ру" писало ранее, что два российских истребителя Су-27 перехватили американский бомбардировщик В-52Н, который приблизился к российской границе у Балтийского моря.