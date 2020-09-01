США сделали F-35 дешевыми

США сделали F-35 дешевыми
Фото: flickr.com/96228372@N06
Американцам удалось сделать истребители пятого поколения максимально доступными

США удалось уменьшить стоимость истребителя F-35 до $80 миллионов. Для сравнения: F-15EX, оборудованный радарам с АФАР, но принадлежащий к четвертому поколению, стоит $88 миллионов. Однако, по мнению Defense News, он вряд ли поможет в "войне пятого поколения".

По данным издания, в течение следующих пяти лет количество F-35 увеличится вдвое и составит 1200 истребителей. Пентагон очень рассчитывает использовать эти самолеты в предстоящих учениях в Европе, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Конгресс США поручил разобраться с логистикой F-35, которая пока "съедает" миллионы долларов, так как военные вручную отслеживают запчасти истребителей, и за смены приходится платить большие деньги. В течение следующих двух лет американские военные планируют перейти на новую IT-систему.

Кроме того, в ВВС США просили снизить стоимость летного часа F-35. До этого Lockheed Martin и так удалось сократить этот показатель на 40%, в результате чего стоимость летного часа сократилась на $5 тысяч. Компания заявила, что инвестировала сотни миллионов долларов в создание современных инструментов аналитики, искусственного интеллекта. Большое внимание уделялось робототехнике. В результате, по информации LM, это привело к повышению эффективности труда и, как следствие, снижению доли затрат на эксплуатацию самолета на 50%.

Стоит отметить, что стоимость эксплуатации очень важна. Многие страны могут позволить себе купить истребители, но у них нет денег, чтобы эксплуатировать их. Дорого стоит все – от обучения пилота до содержания в порядке взлетно-посадочной полосы и ремонта. Так, после покупки Белоруссией Су-30СМ некоторые местные СМИ критиковали эти самолеты именно за их дорогую эксплуатацию.

Все эти этапы развития еще придется пройти с Су-57, первый серийный образец которого, проходит испытания. Пока эти истребители чрезвычайно дорогие именно из-за своей штучности.

Александр ИЛЬИН

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