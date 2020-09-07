Роботизированными "Мистралями" заинтересовались в Киеве

В то время как Россия начала строить в Керчи свои "Мистрали" – два универсальных десантных корабля за 100 млрд руб., в США задумали еще более амбициозный проект.

Согласно отчету, опубликованному Пентагоном 4 сентября, Минобороны США выделило около $42 млн на разработку большого беспилотного десантного корабля. В конкурсе участвуют такие гранды, как Huntington Ingalls Inc., Lockheed Martin, Bollinger Shipyards Lockport LLC и другие.

Уже в 2021 году ВМС США хочет заказать морские беспилотники сразу трех типов – средние (Medium Unmanned Surface Vehicles), большие (Large Unmanned Surface Vehicles) и очень большие (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles).

Интересно, что, согласно новому плану, американцы уходят от закупки большого количества эсминцев и предпочитают заказывать фрегаты и корабли ближней морской зоны.

В чем-то эта стратегия похожа на российскую. Однако есть существенное отличие, и это как раз большой интерес к беспилотным кораблям разного тоннажа.

Как считает украинское издание Defense Express, подобные корабли-дроны могут быть интересны и Киеву, видимо, для противодействия российскому Черноморскому флоту.

Беспилотный корабль выгоден тем, что может сэкономить много денег. Не нужна команда, операторы, запасы еды и воды. Он полностью автономный, хотя при этом не исключается нахождение на борту нескольких человек, чтобы "машина не спятила".

Десантный беспилотник будет не только перевозить технику – его планируется оснастить радарами и даже вооружить ракетами.

Кроме того, согласно отчету исследовательской службы Конгресса США, новая программа предусматривает закупку от 28 до 30 новых десантных кораблей для поддержки Корпуса морской пехоты. Также будет сделан акцент на амфибиях.

Свои планы Пентагон объясняет растущей экспансией Китая, однако, судя по интересу американских ВМС и ВВС к Крыму, беспилотные десантные корабли могут появиться и на Черном море.