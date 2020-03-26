Наказывать будут, но не за все

В ГИБДД заявили, что за нарушение сроков регистрации автомобилей в период карантина из-за коронавируса штрафовать не будут. Такое правило, безусловно, облегчит жизнь водителям.

Радостную информацию из ведомства предоставил телеграм-канал "Карточный домик: Россия". Кроме того, большинство услуг, связанных с получением документов на автомобиль и прав, переводятся в онлайн-режим.

В ГИБДД также проинформировали, что в целом постараются свести общение с россиянами к минимуму.

Ограничительные меры коснулись работы не только ведомств, но и увеселительных заведений, таких как торговые центры, бары с ресторанами. Парки тоже перестанут принимать посетителей в период с 28 марта по 5 апреля.