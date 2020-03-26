Количество заболевших растет уже не так стремительно, как накануне

За последние сутки в Испании умерли от коронавируса 655 человек. Об этом сообщает в четверг, 26 марта, Министерство здравоохранения страны. В общей сложности, в Испании погибли 4089 пациентов с COVID-19. Однако статистика свидетельствует, что пик эпидемии пройден, и рост смертности остановлен.

Ситуация с коронавирусом в Испании остается одной из самых тяжелых в мире. Сейчас там зарегистрированы более 65 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом. Только за последние сутки число заболевших увеличилось почти на 6 тысяч. Но это значительно меньше, чем накануне, когда печальную статистику пополнили более 8,5 тысяч новых заразившихся.

Испании по числу заболевших практически сравнялась с Италией. Там, по последним данным, коронавирусом заражены 74 тысячи 386 человек, из которых 7 тысяч 503 не удалось спасти. Италия занимает второе место после Китая по числу заболевших и умерших - 81 тысяча 285 и 3 тысячи 287 человек соответственно. Но сейчас в Китае, по сравнению с Европой, ситуация гораздо более спокойная. За предыдущие сутки там зарегистрировано всего 67 новых случаев инфицирования. Чтобы побороть эпидемию, Пекину потребовалось почти три месяца.

В России коронавирус пока не сдает позиции. Несмотря на предпринимаемые властями меры, в частности, в Москве с 26 марта начал действовать период домашней изоляции для пожилых людей, число заболевших в стране растет. В настоящее время зарегистрированы 844 инфицированных. Два человека накануне скончались.