Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Коронавирус в России: главное

Коронавирус в России: главное
Фото: EPA
продолжениеУкраинцы нарушают антивирусные правила на фоне распространения эпидемии
Последние новости о коронавирусе в РФ

На 26 марта вирусом COVID-19 в мире заражены 476 тысяч человек. Больше всего заболевших в Италии, Испании и Германии, однако число заразившихся в России также продолжает расти.

Коронавирус в России: последние новости

На 26.03.2020 в РФ китайским вирусом больны 677 человек. Вылечить специалистам удалось 36 пациентов, а 2 человека скончались. Возраст умерших – 88 лет и 74 года, кроме коронавируса у них был целый ряд других заболеваний. Люди старше 65 лет попадают в группу риска и обязательно госпитализируется при обнаружении симптомов. 

Чтобы ограничить рост числа заразившихся, следующую неделю Владимир Путин объявил нерабочей. Это не коснется сотрудников продуктовых магазинов, аптек и предприятий, производящих товары первой необходимости. Также были приняты меры для поддержки населения: социальные льготы продлят автоматически, а больничные будут рассчитываться из суммы одного МРОТ.

Количество зараженных коронавирусом в регионах

Регионы с высокой заболеваемостью
Москва410
 Московская область 
41
 Санкт-Петербург 
21
Якутия18
Свердловская область 13
 Самарская область 
10
 Краснодарский край 
9
 Красноярский край
9
Калининградская область8
 Нижегородская область 
8

Регионы со средней заболеваемостью
 Кировская область 
7
 Республика Крым 
7
 Татарстан 
7
 Тульская область 
7
 Воронежская область 
6
 Пермский край 
5
 Новосибирская область 
6
 Липецкая область 
5
 Кабардино-Балкарская Республика 
4
 Оренбургская область 
4

Регионы со средней заболеваемостью
 Псковская область 
4
 Хабаровский край 
4
 Башкортостан 
4
 Архангельская область 
4
 Кемеровская область 
4

Регионы с низкой заболеваемостью
 Тюменская область 
3
 Ленинградская область 
3
 Тверская область 
3
 Тамбовская область 
3
 Брянская область           
3
 Кемеровская область 
4
 Республика Коми 
3
 Калужская область 
2
 Пензенская область 
2
Орловская область2

Регионы с низкой заболеваемостью 
 Приморский край 
2
 Республика Бурятия 
3
 Рязанская область 
2
 Ставропольский край 
2
 Удмуртская Республика 
2
 Ханты-Манскийский АО  
4


Ситуация в остальных регионах 
По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Забайкальской крае, республике Хакасия, Ярославской, Томской, Белгородской, Волгоградской и Ивановской областях, – сообщает Coronavirus-monitor.ru.Ситуация в остальных регионах

Первого заразившегося нашли Курганской, Новгородской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Мурманской областях, а также в Чеченской и Чувашской республиках. 

Коронавирус  в Москве

На 26.03.2020 в Москве COVID-19 заражены 410 человек. При этом именно в больнице столицы зафиксированы два первых случая смерти от вируса. Выздоровели после лечения в городе 15 человек.

Чтобы уменьшить число новых пациентов с таким же вирусом, власти города попросили всех работодателей организовать работу сотрудников на дому, если это возможно. Также отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для пенсионеров и студентов – эта мера должна снизить количество людей в автобусах и метро.

Кроме того, на следующей неделе, которая объявлена нерабочей, в Москве перестанут работать все магазины, кроме продуктовых. Также будут закрыты крупные парки, рестораны и другие места общественного питания. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Уи
Ответить
с какого бодуна 8 человек это высокая заболеваемость, а 7 - уже средняя ?
1
новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей