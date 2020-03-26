Спасительное лекарство от смертельной заразы должно пройти сложный этап испытаний

Вакцину от нового коронавируса ученые смогут получить не раньше, чем через год. С таким прогнозом выступила сегодня представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович.

Она отметила, что разработку препарата сейчас ведут ученые во многих странах мира, в том числе в РФ. По ее словам, процесс создания вакцины включает много стадий, поэтому такой длительный. Это не только синтез самого лекарства, а и это клинические испытания, пишет "Интерфакс".

Вуйнович подчеркнула, что ожидать готовую вакцину можно не раньше, "чем через год".

Встречаясь в четверг, 26 марта, с предпринимателями, президент России Владими Путин выразил уверенность, что наша страна справится с распространением COVID-19 раньше, чем за три месяца.

