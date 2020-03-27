Украинцы в панике из-за коронавируса штурмуют границу
На польско-украинской границе в пятницу образовались километровые очереди из украинцев, которые хотят успеть пересечь КПП до часа икс. В итоге заробитчане попали "в сплошной ад и дурдом", как оценивают происходящий бардак очевидцы.
Напомним, накануне президент стены Владимир Зеленский объявил, что все сроки для возвращения соотечественников вышли, и пришло время полностью перекрыть границы. Дата назначена на поздник вечер 27 марта. Поэтому напуганные остаться без поддержки Киева трудовые мигранты массово рванули с плантаций и от лежачих польских и немецких пенсионеров.
На открытых КПП Дорогуськ-Ягодын и Корчова со стороны Польши их штурмуют тысячи пеших людей. Они вынуждены часами стоять в нейтральной зоне и ожидать, пока их заберут украинские автобусы, которые пока еще ходят, пишет "Страна.ua".
"На границе творится сплошной ад и дурдом – тысячи человек с баулами, все толкаются, матерятся", – цитирует издание очевидца, прорвавшегося на родину на машине. По его словам, никто не соблюдает правил карантина, все без масок, стоят впритык друг к другу, поэтому даже сложно представить, сколько инфицированных смертельной заразой уже проникло в Незалежную.
"Все кашляют, лица красные, как помидоры и глотают парацетамол, чтобы сбить температуру. Очередь коронавируса", – рассказала другая украинка. Она сообщила, что все эти тысячи сограждан потеряли в Польше работу.
Отмечается, что с завтрашнего дня въехать на родину можно будет лишь на машине, т.е. проситься в попутчики. Есть еще один КПП в Гребенне-Рава-Русской, который пропускает пеших граждан, но он работает в определенные часы.
Но более всего удивляют комментарии украинцев, называющих своих возвращающихся соотечественников, на деньгах которых пока еще держится экономика страны, "стадом, "дебилами", "баранами" и прочими приветственными словами.
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