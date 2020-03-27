Незалежная не будет вносить соответствующие поправки в Конституцию

Власти Украины категорически отказываются закреплять в основном законе страны особый статус Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он уверяет, что на переговорах в Минске Киев этот вопрос не обсуждает, несмотря на попытки российских представителей, которые тему поднимают на каждой встрече в трехсторонней контактной группе.

"Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте", – сказал РБК-Украины украинец.

Пан Резников отметил, что киевская сторона всегда просит на встрече обратиться к старым заметкам, чтобы оппоненты обнаружили там отрицательные ответы Незалежной. Да, и президент страны Владимир Зеленский на прошлогоднем саммите нормандской четверки также выразил категорическое несогласие с особым статусом шахтерского региона.



"Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит вновь, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ", – сообщил реинтегратор.

Ранее на этой неделе пан Резников уведомил, что пандемия коронавируса помешала созданию консультационного совета для переговоров с ДНР и ЛНР, против чего в Незалежной активно протестуют всякие ура-патриоты и националисты. Так что COVID-19 прямо-таки сыграл на руку пану Зеленскому, чтобы отложить решение этого вопроса и не дразнить радикалов.

