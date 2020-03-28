Эпицентором распространения инфекции стала Москва

В России за сутки число зараженных коронавирусом увеличислось на 228 человек. Основным местом распространения китайско инфекции стала столица и Подмосковье.

В мегаполисе за сутки выявили 114 новых случаев заболевания, на близлежащих территориях – 36. Случаи заражения в настоящий момент зафиксированны в 62 регионах. "Заложниками коронавируса" стали 1264 человека.

Чуть менее активно, чем в столице, COVID-19 расползается по Петербургу. Там в настоящий момент зафиксированно 11 зараженных. "Северной пальмире" немного уступает Краснодарский край, где обнаружено 8 заболевших, информирует РИА Новости.

Пока коронавирус набирает обороты в России, за границей, кажется, успешно пережили агонию. О том, что эпидемия пошла на спад, заявили в Китае, где за последние сутки не выявлено ни одного заболевшего, и в Испании. Однако жителям Поднебесной проще жить не стало, ведь в стране обнаружили еще одну смертельную инфекцию.