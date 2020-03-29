По всей стране COVID-19 подтвердился у 270 человек

Четыре смерти и 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в РФ за последние сутки. Первых инфицированных нашли в Амурской, Иркутской и Омской областях, где ранее была нулевая заболеваемость. Об этом рассказали в оперштабе.

Специалисты рассказали, что в только в Москве COVID-19 заболели 152 человека. Все они в ворасте от 18 до 65 лет, еще 32 пожилые и еще 13 – дети.

Специалисты прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом на апрель. Однако жесткие меры властей и принудительный карантин могут изменить ситуацию в лучшую сторону.

Ранее "Утро" публиковало последние новости о коронавирусе на 29 марта 2020 года.