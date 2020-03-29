Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России четыре человека умерли за сутки от коронавируса

В России четыре человека умерли за сутки от коронавируса
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
продолжениеРаскрыты подробности о дополнительных деньгах россиянам на фоне пандемии
По всей стране COVID-19 подтвердился у 270 человек

Четыре смерти и 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировано в РФ за последние сутки. Первых инфицированных нашли в Амурской, Иркутской и Омской областях, где ранее была нулевая заболеваемость. Об этом рассказали в оперштабе. 

Специалисты рассказали, что в только в Москве COVID-19 заболели 152 человека. Все они в ворасте от 18 до 65 лет, еще 32 пожилые и еще 13 – дети. 

Специалисты прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом на апрель. Однако жесткие меры властей и принудительный карантин могут изменить ситуацию в лучшую сторону. 

Ранее "Утро" публиковало последние новости о коронавирусе на 29 марта 2020 года.

Рина КРАСНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 28 марта: трем знакам запрещено выходить из дома

Подробный и правдивый астрологический прогноз на 28 марта 2020 года

Число заболевших в России резко вырастет: последние новости по коронавирусу на 27 марта

Пика эпидемии COVID-19 ждут со дня на день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей