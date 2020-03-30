Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Без врачей: как избавиться от COVID-19 самостоятельно

Без врачей: как избавиться от COVID-19 самостоятельно
Фото: pixabay.com
Выздороветь без помощи лекарств поможет крепкий иммунитет

Коронавирус нового типа, появившийся несколько месяцев назад в Китае, еще до конца не изучен, а все заболевшие переносят болезнь по-разному. Некоторых зараженных приходится подключать к аппаратам ИВЛ, в то время как у других COVID-19 практически не проявляется. Иногда вылечиться от инфекции можно и вовсе без помощи врачей и медикаментов. К такому выводу пришли ученые из Мельбурнского университета.

Специалисты провели исследование и выяснили: выздороветь самостоятельно можно при наличии крепкого иммунитета. Так, одна из зараженных пациенток в Ухане избавилась от коронавируса за две недели.

Врачи не давали больной никаких лекарств и лишь поддерживали водный баланс, вводя ей внутривенно жидкость. Однако в исследовании, опубликованном в Nature Medicine, отмечается, что у 57-летней китаянки не было ни хронических заболеваний, ни вредных привычек. Именно это помогло ей победить болезнь.

О вреде курения и алкоголя напомнили в Минздраве России. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко опроверг слухи о дезинфицирующих свойствах спиртных напитков – их употребление не принесет пользу даже в маленьких количествах, пишет РИА "Новости". Бронхит, которым страдают многие курильщики, также лишь усугубит развитие коронавируса. Именно поэтому министр призвал всех укреплять иммунитет: сбалансированно питаться и чаще проветривать помещение.

Ранее специалисты рассказали, как вовремя заметить китайскую инфекцию и как протекает болезнь.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей