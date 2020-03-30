Выздороветь без помощи лекарств поможет крепкий иммунитет

Коронавирус нового типа, появившийся несколько месяцев назад в Китае, еще до конца не изучен, а все заболевшие переносят болезнь по-разному. Некоторых зараженных приходится подключать к аппаратам ИВЛ, в то время как у других COVID-19 практически не проявляется. Иногда вылечиться от инфекции можно и вовсе без помощи врачей и медикаментов. К такому выводу пришли ученые из Мельбурнского университета.



Специалисты провели исследование и выяснили: выздороветь самостоятельно можно при наличии крепкого иммунитета. Так, одна из зараженных пациенток в Ухане избавилась от коронавируса за две недели.

Врачи не давали больной никаких лекарств и лишь поддерживали водный баланс, вводя ей внутривенно жидкость. Однако в исследовании, опубликованном в Nature Medicine, отмечается, что у 57-летней китаянки не было ни хронических заболеваний, ни вредных привычек. Именно это помогло ей победить болезнь.

О вреде курения и алкоголя напомнили в Минздраве России. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко опроверг слухи о дезинфицирующих свойствах спиртных напитков – их употребление не принесет пользу даже в маленьких количествах, пишет РИА "Новости". Бронхит, которым страдают многие курильщики, также лишь усугубит развитие коронавируса. Именно поэтому министр призвал всех укреплять иммунитет: сбалансированно питаться и чаще проветривать помещение.

Ранее специалисты рассказали, как вовремя заметить китайскую инфекцию и как протекает болезнь.