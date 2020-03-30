Закарпатская область оказалась в очаге смертельной инфекции

На западе Украины число заразившихся COVID-19 на самом деле может достигать цифры в 5 тыс человек. Об этом заявил председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис.

При этом официально в регионе выявлен один случай инфицированного новым коронавирусом.

Глава области в свом "Фейсбук" написал в комментарии одному из поьзователей, что эти пять тысяч носителей смертельной заразы "ежесекундно сеют" COVID-19.

Также он считает, что местные больницы совсем не готовы к приему боьших масс заболевших.

"В мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек нет, белья и матрацев, я не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании", – пожаловался пан Ривис.

Он отметил, что у медиков нет спецсредств индиидуальной защиты. Те же украинцы, "кто сегодня на шашлыках, а не дома, даже не осознают, какой опасности они себя подвергают, подчеркнул чиновник.

В пятницу, 27 марта, глава комиссии по безопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны страны Сергей Комисаренко сообщил, что реальное число инфицированных COVID-19 в Незалежной может быть выше в 8-10 раз по сравнению с тем, что официально объявляют.

По данным на утро 30 марта на Украине выявлено 480 случаев зараженных коронавирусом.

Чтобы понять и оценить вероятный уровень подцепивших смертельную заразу в стране, можно просто посмотреть видеоролики с тем, как украинцев проверяют на границе при въезде в соборную, а вернее, как они сбегают. Сами же местные медики массово увольняются. Также сегодня ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов вынуждены были войти на борт самолета, который доставил в Киев граждан страны с Бали, так как прилетевшие отказывались от обсервации, пишет "Свободная пресса".

