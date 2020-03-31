Патруль будет проверять все группы на улицах, состоящие из двух и более человек

Контроль над соблюдением гражданами в Москве и Московской области режима самоизоляции возложен на полицейских. Если они обнаружат на улице, вокзале, в метро, на детской площадке группу из двух и более человек, то смогут подойти и потребовать объяснений, по какой причине нарушено распоряжение о соблюдении домашнего карантина.

"Полицейские будут требовать от людей вернуться домой и провожать их до места жительства, а в случае отказа составлять протокол административного правонарушения", – пояснил "Известиям" депутат Мосгордумы Сергей Севостьянов.

Патрулировать город и область будут как пешие наряды, так и на автомобилях. Кроме того, в распоряжении силовиков есть камеры наружного видеонаблюдения и сведения о геолокации от сотовых операторов. Пока эти меры будут приняты только в столичном регионе, но не исключено, что данный опыт возьмут на вооружение и в других субъектах – накануне это рекомендовал премьер Михаил Мишустин, одобривший повышение штрафов за нарушение карантина.

Текущая неделя объявлена в России выходной. Гражданам рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости. При этом в Москве, Подмосковье и еще 20 с лишним регионах власти ввели режим строгой самоизоляции. Эта мера может быть продлена и после 5 апреля.