В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно дезинфицировать защитную повязку, чтобы использовать ее несколько раз

С начала распространения коронавируса в России запрос "маска медицинская купить" вошел в число самых распространенных в интернете. Только за март это словосочетание искали боле 5 млн раз. На этом фоне некоторые нечистые на руку продавцы взвинтили цены на защитные повязки в сотни раз. Во время тотального дефицита появились тряпичные маски. Их можно использовать несколько раз. О том, как правильно их дезинфицировать, рассказали в Роспотребнадзоре.

Для обработки понадобится мыло и утюг. "Маску нужно выстирать и обработать с помощью утюга с функцией подачи пара или парогенератора", – цитирует URA.RU сообщение ведомства.

Если маска одноразовая, то ее после использования сразу нужно выкинуть! Такую медицинскую повязку не рекомендуют носить более трех часов.

Также в ведомстве отметили, что защиту на лице рекомендуют носить тем, кто уже инфицирован. Так как она предостережет от распространения слюны.

Здоровым же людям маску рекомендуют носить только в общественных местах, но при этом подчеркивается, что пока нет исследований, доказавших, что повязка может спасти от коронавируса.

Вспышка COVID-19 началась в России в марте 2020 года. Чтобы остановить распространение заразы, власти закрыли границы, остановили авиасообщение и устроили всеросийский карантин с 30 марта по 5 апреля. Гражданам в обмен на то, что они будут сидеть дома, дали оплачиваемую неделю отдыха.