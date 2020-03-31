Всего в стране инфицированы 94 тысячи человек

Испания переживает тяжелые времена. Только за последние сутки умерло 849 человек с коронавирусом. Тяжело и то, что потерявшие родственников люди не могут проводить их достойно: из-за ужасной ситуации на похоронах ввели ограничения на количество пришедших.

Печальную статистику о погибших опубликовало Министерство здравоохранения страны. Общее число жертв в Испании выросло до 8189 человек. Всего инфицировались 94 тысячи человек, пишет RT.

Кроме того, вышел указ Минздрава, по которому из-за огромной смертности от COVID-19 запрещаются к проведению массовые церемонии прощания. На похоронах могут присутствовать не более трех человек, а так же один представитель религиозной конфессии в зависимости от веры покойника и все. Люди должны стоять на расстоянии в полтора метра друг от друга.

Ранее, 27 марта от коронавируса умерла испанская принцесса. Родственница короля Филиппа VI ушла на 87-м году жизни.

Испания вышла на второе место в Европе по количеству погибших. Больше смертей только в Италии.