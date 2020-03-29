Число погибших за сутки резко увеличилось в Испании, Италии, Франции и Германии

Коронавирус продолжает активно бушевать в Европе. С каждым днем в странах Шенгенской зоны медики фиксируют стони новых летальных исходов у пациентов с COVID-19.

Так, в Испании за сутки умерло 838 человек. Таким образом, коронавирус унес из жизни 6,5 тысяч испанцев. По данным министерства здравоохранение этой страны, к 29 марта 78 797 человек заразились китайским вирусом, а выздоровели 14,7 тысяч. Коронавирус не щадит никого – от него скончалась даже принцесса Испании. Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла на 87-м году жизни.

Однако Испания находится на втором месте по числу жертв. Больше всего людей от коронавируса погибло в Италии. В этой стране скончалось уже больше 10 тысяч человек – 889 за сутки. Однако резко увеличилось и число выздоровевших за день – 1434 (в общей сложности больницы покинули 12,3 тыс пациентов). Сейчас зараженных итальянцев 70 тысяч.

Во Франции же, по последним данным, насчитывается 37 575 зараженных человек, погибло за сутки 319 пациентов (2314 случаев за все время эпидемии). Французские больницы покинули 6624 человек. От болезни, вызванной COVID-19, умер бывший министр промышленности Франции Патрик Деведжян, который сообщил о своем диагнозе совсем недавно – лишь 26 марта.

В Германии также растет число погибших. За сутки там скончались 64 человека (389 в общей сложности). Зараженных в этой стране 52 547 человека.

По данным института Хопкинса, в мире коронавирус подхватили 669 312 человек, скончались 31 700 пациентов. При этом выздоровели 142 100 человек.

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