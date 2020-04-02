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Ад наступает: Вашингтону потребовалось 100 тысяч мешков для захоронения погибших от коронавируса

Ад наступает: Вашингтону потребовалось 100 тысяч мешков для захоронения погибших от коронавируса
Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Власти США готовятся к большому количеству смертей из-за эпидемии

В США ожидается резкий всплеск смертности от коронавируса. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уже запросило у Пентагона 100 тыс. мешков для трупов. Половину из них американские военные готовы передать уже сейчас.

Специалисты предупредили власти США, что в ближайшее время в стране могут погибнуть от заболевания коронавирусом 200 тысяч жителей – и это в том случае, если будут выполняться самые строгие ограничения для населения, пишет Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме. После такого прогноза президент США Дональд Трамп обратился к нации с призывом быть сильными в период испытаний: "Это будут болезненные две недели", – сказал он, хотя, по словам специалистов, эпидемия COVID-19 будет бушевать в США еще дней 30, не меньше.

На данный момент в Соединенных Штатах зафиксировано более 215 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли не менее 5113 человек. Это гораздо больше, чем в густонаселенном Китае, откуда пошла эпидемия. Помочь американцам справиться с бедой пытается Россия. Накануне в США отправился военный транспортник с медоборудованием, масками и прочим медицинским грузом.

Николай ВИКТОРОВ

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