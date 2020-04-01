Коронавирус

Самолет ВКС России впервые за долгие годы летит в США
Военный транспортник Ан-124 летит в США с гуманитарной помощью. Телеграм-канал "Записки охотника" опубликовал фотографию с ресурса, отслеживающего перемещение воздушных судов. На ней видно, что "Руслан", возможно, совершал посадку в Риге, а затем полетел через воздушное пространство Дании.
Впервые за долгие годы самолет ВКС России приземлится в аэропорту США. Как сообщает РИА "Новости", Ан-124-100 с медицинскими масками и медоборудованием вылетел с аэродрома "Чкаловский". Накануне состоялся телефонный разговор между президентами России и США, после чего Трамп заявил, что Москва присылает "очень и очень большой самолет", по всей видимости, речь шла как раз о "Руслане".
На данный момент США очень серьезная обстановка из-за коронавируса. Накануне стало известно, что по количеству смертей американцы обогнали китайцев, правда, учитывая лишь официальную статистику. В Штатах сейчас инфицированы более 175 тысяч человек, скончались почти 3,5 тысячи, выздоровели около 6 тысяч.
Тяжелее всего приходится Нью-Йорку. В больницах не хватает медицинского оборудования, заражаются медсестры и врачи. Как сообщила телекомпания CNN, коронавирусом заразились более тысячи полицейских Нью-Йорка.
До этого Трамп сильно напугал американцев, когда заявил, что гибель 200 тысяч граждан страны от COVID-19 будет являться "хорошим сценарием" в конечном итоге. В среду CNN и вовсе озвучила цифру до 240 тысяч возможных жертв.
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