В столице приняли решение пока отказаться от пропускной системы, которую планировали ввести из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил решение властей отказаться от пропусков тем, что пока в этом нет необходимости.

По его словам, москвичи проявили активную позицию в борьбе против COVID-19.

"Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома", – отметил градоначальник в сообщении, опубликованном на своем личном сайте.

Собянин не стал исключать, что к вопросу введения пропускной системы могут вернуться, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по негативному сценарию или в случае роста случаев нарушения домашнего режима.

"Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого", – отметил он.

При этом стоит помнить, что COVID-19 заразились более двух с половиной тысяч москвичей. В стационар отправляют только по жизненным показанием. Те, кому поставили легкую форму болезни – лечатся на дому. И это делает пациентов более ответственными: не стать источником распространения инфекции для своих родственников и соседей.

Большинство заболевших соблюдают режим изоляции. Но 100% – й гарантии дать, к сожалению, невозможно.

"Поэтому с сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий", – отметил мэр и подчеркнул, что за нарушение режима предусмотрены серьезные наказания.

Ранее Владимир Путин поставил Сергея Собянина во главе рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19.

Президент России Владимир Путин 25 марта обратился со срочным посланием к россиянам из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Тогда он объявил "каникулы" для россиян с 28 марта по 5 апреля и внес ряд предложений по поддержке населения.

После 25 марта в Москве заработал режим домашней самоизоляции для пожилых граждан, старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями, а спустя четыре дня режим самоизоляции перешли все москвичи, вне зависимости от возраста. Аналогичные меры ввели и в Московской области.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы обратить внимание на меры, предпринятые столичными властями и проработать вопрос о введении таких же.

"Указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом", – отмечал он.



К концу марта на режим обязательной самоизоляции перешли Северная Осетия, Дагестан, Смоленская область, Татарстан.

Предложенные Путиным меры в приоритетном порядке рассмотрели в Госдуме. 31 марта нижняя палата парламента приняла сразу в трех чтениях, а Совет Федерации одобрил пакет "антивирусных" законопроектов.

После того, как правки вступят в силу у правительства появится возможность вводить режим ЧС, а также расширенные полномочия для действий в этих режимах. Для граждан вводится административная и уголовная ответственность за нарушение карантина и распространения фейков в условиях ЧС.