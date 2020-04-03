Президента США тема пропаганды сейчас не интересует

Дональд Трамп поблагодарил Россию за медицинское оборудование, которое получили США для борьбы с коронавирусом. Американский президент был приятно удивлен поступком Владимира Путина, о чем сообщил на посвященной COVID-19 пресс-конференции.

Глава Белого дома назвал отправку гуманитарной помощи "красивым жестом" со стороны лидера РФ. И добавил, что даже не задумывался об отказе принять российский самолет.

По словам американского президента, тема пропаганды его в сложившейся ситуации не волнует. Главное сейчас – спасти человеческие жизни, а на российском самолете было много качественного оборудования, которое поможет в этом, добавил Трамп. Трансляция пресс-конференции была опубликована в "Твиттер" Белого дома.

Российский самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты прибыл в Нью-Йорк накануне, 1 апреля, напоминает "Свободная пресса".

Позже в МИД России заявили, что американская сторона оплатила только половину оборудования. Вторую часть внес Российский фонд прямых инвестиций, пишет телеканал "360".

В Соединенных Штатах сейчас особенно тяжелая ситуация в связи с распространением коронавируса. По показателю смертности американцы уже обогнали китайцев, а по количеству зараженных и вовсе занимают первое место в мире. По последним данным, в США 245 тысяч человек болеют китайской инфекцией и 6 тысяч умерли.