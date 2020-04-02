США заплатили только за половину полученного медицинского оборудования

Гуманитарный груз, который Россия отправила в США для борьбы с коронавирусом, был частично оплачен американской стороной. Половину средств на покупку медоборудования и средств эпидемиологической защиты предоставил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Интерфакс".

Российский военный самолет Ан-124 "Руслан" накануне доставил в Нью-Йорк медицинские маски, аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства и прочие средства для борьбы с COVID-19. Эпидемия в США приобрела огромные масштабы. Как стало известно, американские власти уже заказали 100 тыс. мешков для трупов.