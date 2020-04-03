Жертвами пандемии становятся уже младенцы

За минувшие сутки в США скончались 1169 человек, инфицированных COVID-19. Такого количества погибших не было нигде в мире, включая Италию. В общей сложности, от коронавируса умерли почти 6 тысяч жителей Америки, сообщает университет Хопкинса в пятницу, 3 апреля. Самой маленькой жертве было всего 6 месяцев.

Коронавирус в США – это 11 сентября в замедленном действии, говорит редактор журнала Time Джеффри Клугер. Только тогда магазины работали и люди выходили на улицу, а сейчас все закрыто и народ сидит дома, а эпидемия движется и продолжает убивать.



Только в Нью-Йорке более 53 тысяч зараженных, в целом по стране их свыше 240 тысяч. Аппаратов для вентиляции легких не хватает, мест для новых тяжелых пациентов в больницах нет.

"В среднем в нормальном отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ находятся около восьми пациентов. Сейчас же во многих отделениях ИВЛ требуется более 100 пациентам. Это невероятная проблема", – приводит "Медуза" слова врача-терапевта из нью-йоркской больницы.

Проблема в том, что США оказались не готовы к эпидемии, считает местный программист: "С самого начала Америка слабо реагировала на угрозу вируса, жители Нью-Йорка не воспринимали ситуацию всерьез". Сейчас, по его словам, все изменилось – разворачиваются мобильные госпитали, введены строгие меры карантина. Но заболевших уже очень много.

Накануне стало известно, что власти США заказали 100 тыс. мешков для трупов. Считается, что пик эпидемии еще впереди.

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