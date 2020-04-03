США побили смертельный рекорд по коронавирусу
За минувшие сутки в США скончались 1169 человек, инфицированных COVID-19. Такого количества погибших не было нигде в мире, включая Италию. В общей сложности, от коронавируса умерли почти 6 тысяч жителей Америки, сообщает университет Хопкинса в пятницу, 3 апреля. Самой маленькой жертве было всего 6 месяцев.
Коронавирус в США – это 11 сентября в замедленном действии,
говорит редактор журнала Time Джеффри Клугер. Только тогда магазины работали и
люди выходили на улицу, а сейчас все закрыто и народ сидит дома, а эпидемия
движется и продолжает убивать.
Только в Нью-Йорке более 53 тысяч зараженных, в целом по стране их свыше 240 тысяч. Аппаратов для вентиляции легких не хватает, мест для новых тяжелых пациентов в больницах нет.
"В среднем в нормальном отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ находятся около восьми пациентов. Сейчас же во многих отделениях ИВЛ требуется более 100 пациентам. Это невероятная проблема", – приводит "Медуза" слова врача-терапевта из нью-йоркской больницы.
Проблема в том, что США оказались не готовы к эпидемии, считает местный программист: "С самого начала Америка слабо реагировала на угрозу вируса, жители Нью-Йорка не воспринимали ситуацию всерьез". Сейчас, по его словам, все изменилось – разворачиваются мобильные госпитали, введены строгие меры карантина. Но заболевших уже очень много.
Накануне стало известно, что власти США заказали 100 тыс. мешков для трупов. Считается, что пик эпидемии еще впереди.
Последние новости об эпидемии в России можно прочитать здесь.
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