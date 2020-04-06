Плюс 1000 за сутки: эпидемия в России набирает обороты
Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 954 человека. Об этом сообщил Оперативный штаб утром в понедельник, 6 апреля.
Первый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Карелии. По другим регионам пациенты с подтвержденным диагнозом распределились так:
- Москва – 591
- Московская область – 82
- Санкт-Петербург – 35
- Коми – 31
- Татарстан – 16
- Краснодарский край – 11
- Ивановская область – 10
- Тульская область – 10
- Вологодская область – 10
- Воронежская область – 9
- Ставропольский край – 9
- Марий Эл – 9
- Нижегородская область – 9
- Липецкая область – 8
- Тамбовская область – 8
- Бурятия – 8
- Волгоградская область – 7
- Архангельская область – 6
- Адыгея – 6
- Брянская область – 5
- Рязанская область – 5
- Ленинградская область – 5
- Дагестан – 5
- Пензенская область – 5
- Алтайский край – 5
- Белгородская область – 4
- Свердловская область – 4
- Челябинская область – 4
- Мурманская область – 3
- Северная Осетия – 3
- Красноярский край – 3
- Иркутская область – 3
- Владимирская область – 2
- Тверская область – 2
- Карелия – 2
- Новгородская область – 2
- Чувашия – 2
- Оренбургская область – 2
- Хакасия – 2
- Кемеровская область – 2
- Калужская область – 1
- Костромская область – 1
- Орловская область – 1
- Смоленская область – 1
- Псковская область – 1
- Чечня – 1
- Мордовия – 1
- Ульяновская область – 1
- Крым – 1.
Отмечается, что за последние сутки 51 пациент полностью вылечился, двое скончались. В общей сложности, в РФ зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, не удалось спасти 47 человек.
Больше всего новых заболевших выявлено в Москве: 591 человек. Из них подавляющее большинство (264 пациента) – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. У граждан в возрасте от 46 до 65 лет диагноз подтвержден в 204 случаях. Среди россиян 66 – 80 лет заболели 70 человек. Среди тех, кто старше 80 лет, инфицированы еще 23 человека. Кроме того, положительный результат на коронавирус пришел по 30 юным москвичам в возрасте от 0 до 18 лет.
Последние новости о распространении эпидемии и мерах борьбы с ней читайте в материале "Утра" – "Коронавирус в России – главное".
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