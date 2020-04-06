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Плюс 1000 за сутки: эпидемия в России набирает обороты

Плюс 1000 за сутки: эпидемия в России набирает обороты
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Ведяшкин Сергей
В зону поражения коронавирусом вошел еще один регион РФ

Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 954 человека. Об этом сообщил Оперативный штаб утром в понедельник, 6 апреля.

Первый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Карелии. По другим регионам пациенты с подтвержденным диагнозом распределились так:

  • Москва – 591
  • Московская область – 82
  • Санкт-Петербург – 35
  • Коми – 31
  • Татарстан – 16
  • Краснодарский край – 11
  • Ивановская область – 10
  • Тульская область – 10
  • Вологодская область – 10
  • Воронежская область – 9
  • Ставропольский край – 9
  • Марий Эл – 9
  • Нижегородская область – 9
  • Липецкая область – 8
  • Тамбовская область – 8
  • Бурятия – 8
  • Волгоградская область – 7
  • Архангельская область – 6
  • Адыгея – 6
  • Брянская область – 5
  • Рязанская область – 5
  • Ленинградская область – 5
  • Дагестан – 5
  • Пензенская область – 5
  • Алтайский край – 5
  • Белгородская область – 4
  • Свердловская область – 4
  • Челябинская область – 4
  • Мурманская область – 3
  • Северная Осетия – 3
  • Красноярский край – 3
  • Иркутская область – 3
  • Владимирская область – 2
  • Тверская область – 2
  • Карелия – 2
  • Новгородская область – 2
  • Чувашия – 2
  • Оренбургская область – 2
  • Хакасия – 2
  • Кемеровская область – 2
  • Калужская область – 1
  • Костромская область – 1
  • Орловская область – 1
  • Смоленская область – 1
  • Псковская область – 1
  • Чечня – 1
  • Мордовия – 1
  • Ульяновская область – 1
  • Крым – 1.

Отмечается, что за последние сутки 51 пациент полностью вылечился, двое скончались. В общей сложности, в РФ зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, не удалось спасти 47 человек.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве: 591 человек. Из них подавляющее большинство (264 пациента) – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. У граждан в возрасте от 46 до 65 лет  диагноз подтвержден в 204 случаях. Среди россиян 66 – 80 лет заболели 70 человек. Среди тех, кто старше 80 лет, инфицированы еще 23 человека. Кроме того, положительный результат на коронавирус пришел по 30 юным москвичам в возрасте от 0 до 18 лет.

Последние новости о распространении эпидемии и мерах борьбы с ней читайте в материале "Утра" – "Коронавирус в России – главное".

Николай ВИКТОРОВ

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