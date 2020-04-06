В зону поражения коронавирусом вошел еще один регион РФ

Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 954 человека. Об этом сообщил Оперативный штаб утром в понедельник, 6 апреля.

Первый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Карелии. По другим регионам пациенты с подтвержденным диагнозом распределились так:

Москва – 591

Московская область – 82

Санкт-Петербург – 35

Коми – 31

Татарстан – 16

Краснодарский край – 11

Ивановская область – 10

Тульская область – 10

Вологодская область – 10

Воронежская область – 9

Ставропольский край – 9

Марий Эл – 9

Нижегородская область – 9

Липецкая область – 8

Тамбовская область – 8

Бурятия – 8

Волгоградская область – 7

Архангельская область – 6

Адыгея – 6

Брянская область – 5

Рязанская область – 5

Ленинградская область – 5

Дагестан – 5

Пензенская область – 5

Алтайский край – 5

Белгородская область – 4

Свердловская область – 4

Челябинская область – 4

Мурманская область – 3

Северная Осетия – 3

Красноярский край – 3

Иркутская область – 3

Владимирская область – 2

Тверская область – 2

Карелия – 2

Новгородская область – 2

Чувашия – 2

Оренбургская область – 2

Хакасия – 2

Кемеровская область – 2

Калужская область – 1

Костромская область – 1

Орловская область – 1

Смоленская область – 1

Псковская область – 1

Чечня – 1

Мордовия – 1

Ульяновская область – 1

Крым – 1.

Отмечается, что за последние сутки 51 пациент полностью вылечился, двое скончались. В общей сложности, в РФ зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом, не удалось спасти 47 человек.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве: 591 человек. Из них подавляющее большинство (264 пациента) – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. У граждан в возрасте от 46 до 65 лет диагноз подтвержден в 204 случаях. Среди россиян 66 – 80 лет заболели 70 человек. Среди тех, кто старше 80 лет, инфицированы еще 23 человека. Кроме того, положительный результат на коронавирус пришел по 30 юным москвичам в возрасте от 0 до 18 лет.

Последние новости о распространении эпидемии и мерах борьбы с ней читайте в материале "Утра" – "Коронавирус в России – главное".