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Назван срок появления вакцины от коронавируса

Назван срок появления вакцины от коронавируса
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/www.globallookpress.com
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Ждать придется почти полгода

Эксперты объяснили, почему вакцину против коронавируса начнут массово применять только к осени.

Препарат необходимо тщательно протестировать – речь идет о доклинических и клинических испытаниях. Сначала вакцину проверяют на животных, затем на людях. Все это займет несколько месяцев – она появится не раньше осени, считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что, когда препарат будет готов для широкого применения, эпидемия уже утихнет. Однако это не отменяет важности разработки.

"К тому времени, когда разработают вакцину от коронавируса и проведут все испытания, эпидемии уже не будет. Я думаю, что это произойдет не раньше осени", – сказал вирусолог в беседе с URA.RU.

При этом Альтштейн не исключает, что коронавирус со временем может начать мутировать, как грипп.

Ранее эксперт заявил, что к лету большинство россиян переболеют COVID-19. "Утро" также писало о дополнительных симптомах коронавируса, которые назвали ученые. Болезнь не всегда протекает с высокой температурой и сухим кашлем. Есть и другие тревожные признаки.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Себастьян Перейро продавец черного дерева.
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Смотрим фильмы: Спекулянты Страхом (2009), Заражение (2011), Тэриос у меня за спиной серия10(2018), и понимаем, что вирус создан и запущен умышленно, а потому, вакцина наверняка есть, но запустят ее в продажу когда будет полная <цензура> и будет достигнута цель этой пандемии.
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