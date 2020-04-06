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Заражение коронавирусом в Москве пошло по новому сценарию

Заражение коронавирусом в Москве пошло по новому сценарию
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Болеют сейчас, в основном, те, кто не выезжал за границу

Подробности о ситуации с коронавирусом на сегодня, 6 апреля, раскрыла заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Анастасия Ракова.

Она отметила, что сейчас жители заражаются внутри города – большая часть новых больных не покидала страну. Напомним, ранее события развивались по другому сценарию: COVID-19 был завозным – заболевали те, кто побывал за границей.

Ракова также назвала условие для ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в Москве. По ее словам, власти их введут лишь в том случае, если изменится "поведенческая модель" горожан. Тогда, возможно, заработает система пропусков.

"Пока такой необходимости нет", – заявила она в эфире канала "Россия 24".

Ранее была озвучена статистика по коронавирусу в России на 6 апреля. По всей стране – почти тысяча заболевших. Из них в Москве -  591 человек.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ляля
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Шляться в публичных местах надо прекратить. Это придурки из безголовой молодёжи и пьяниц.
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