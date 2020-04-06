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Двое двое москвичей умерли от коронавируса

продолжениеСамоизоляция не помогла: Бабкину госпитализировали с коронавирусом
Жертвами инфекции стали двое пожилых людей

Еще два пациента столичной больница скончались от коронавируса, информирует оперативный штаб. 

Сообщается, что они имели ряд сопутствующих заболеваний, среди которых – хронический бронхит, сахарный диабет и кардиосклероз. 

Погибшим было 67 и 72 года. Врачи поставили умершим пациентам диагноз "двусторонняя пневмония", уточняет оперативный штаб столицы. 

Ранее "Утро" писало, как Россия будет бороться с кризисом после коронавируса. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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