Жертвами инфекции стали двое пожилых людей

Еще два пациента столичной больница скончались от коронавируса, информирует оперативный штаб.

Сообщается, что они имели ряд сопутствующих заболеваний, среди которых – хронический бронхит, сахарный диабет и кардиосклероз.

Погибшим было 67 и 72 года. Врачи поставили умершим пациентам диагноз "двусторонняя пневмония", уточняет оперативный штаб столицы.

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