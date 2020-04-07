Ученые из США раскрыли поразительные результаты исследования

Выяснилось, что в странах, где проводят вакцинацию от туберкулеза, в 10 раз меньше зараженных коронавирусом. К такому выводу пришли эпидемиологи из Техасского университета.

Ученые изучили данные по 178 странам. Сравнивали информацию по распространению нового вируса из Китая и числу смертей от вызванной им инфекции. Об этом пишет The IrishTimes.

Так, уровень смертности за 15 дней составил 4,28 на один миллион в странах, где делают прививку БЦЖ. Там, где программа вакцинации от туберкулеза отсутствует, показатели совершенно другие – 40 на один миллион.

Случаев заражения коронавирусом в странах, проводящих вакцинацию, в 10 раз меньше, отмечает телеканал "360".

За 15 дней его подхватили всего 38 человек на миллион, тогда как в государствах, где прививку БЦЖ не делают, – порядка 358 на миллион, пишет "Царьград".

"Мы не ожидали увидеть столь заметную разницу", - заявил шокированный исследователь Пол Хегарти

Впрочем, мнения ученых по этому поводу разнятся. Эксперты до сих пор не пришли к согласию – ранее в американском Колледже остеопатической медицины прививку от туберкулеза также назвали препятствием для распространения коронавируса. Однако позже в российских СМИ появилась информация, что эффективность этой вакцины в борьбе с COVID-19 пока не доказана.

Ранее "Утро" сообщало о статистике по коронавирусу в России и мире на 7 апреля.