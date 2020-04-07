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Коронавирусом в России заразились младенцы

Два случая инфицирования коронавирусом младенцев зафиксировано за последние сутки в Московской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональный оперштаб по контролю за распространением эпидемии во вторник, 7 апреля.

Всего к этому времени в Подмосковье подтверждено 454 инфицирования COVID-19, число заболевших по сравнению с понедельником увеличилось  на 67 человек, пятеро пациентов скончались.

Эпидемия в России набирает обороты, за последние сутки в стране заболели еще более 1100 человек, большинство заразившихся проживают в Москве.

Ранее сообщалось, что в США от коронавируса погибают сотни и даже тысячи людей в день, в том числе младенцы.

Николай ВИКТОРОВ

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