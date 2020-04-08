Коронавирус

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Вакцину от коронавируса испытывают на обезьянах

Вакцину от коронавируса испытывают на обезьянах
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Дальше запланированы тесты на небольших группах людей

В США начали тестировать образцы вакцин от COVID-19 на приматах. Если они пройдут успешно, в ближайшее время вакцину будут прививать людям. В Соединенных Штатах за сутки уже более 30 тыс. случаев заражения, поэтому тянуть время для американцев в буквальном смысле смерти подобно.

Как сообщил накануне помощник министра обороны по связям с общественностью Джонатан Хоффман, исследования проводит военно-медицинский исследовательский институт инфекционных заболеваний во Фредерике.

"Мы делаем это максимально быстро. Но есть риск, что мы подвергнем опасности жизни кандидатов, которые опробуют вакцины", – заявил на брифинге в Пентагоне бригадный генерал ВВС США, хирург Объединенного штаба Пол Фридрихс, цитирует газета The Baltimore Sun.

По его словам, после успешных тестов на обезьянах вакцины испытают на небольших группах людей, и только после этого прививки сделают массово.

Впрочем, как считает директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, это вовсе не гарантирует, что вакцина будет получена в самое ближайшее время. Скорее всего, счет идет на месяцы.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса, в лучшем случае, будет готова к концу года. Российские медики отвели на создание препарата 11 месяцев.

Александр ИЛЬИН

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