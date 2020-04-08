Проезжающих по Крымскому мосту отправят в изоляцию
Обязательный карантин для граждан, прибывающих авиарейсами из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, вводится в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в среду, 8 апреля. Меры объявлена в связи с распространением эпидемии коронавируса в России.
"Мы видим, что все случае выявления заражения в Крыму завозные", – цитирует Аксенова РИА "Новости-Крым".
Руководитель Крыма пояснил, что у него нет полномочий закрыть границы региона, но отправить приезжих в изоляторы на две недели он может. Причем, по его словам, провести 14 дней в обсерваторах придется абсолютно всем, даже местным жителям, возвращающимся домой.
Аналогичная мера уже принята в Севастополе. Указ об изоляции приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга подписан врио губернатора Михаилом Развожаевым, сообщает ТАСС.
Многие крымчане с одобрением отнеслись к инициативе властей. Более того, они указали на лазейку, которая останется, если отправлять на карантин только пассажиров самолетов. Изолировать предлагается всех иногородних, попадающих на полуостров, в том числе – по Крымскому мосту.
"Какой смысл пускать зараженных и потом их ловить по Крыму. Это жесткая мера, но по-другому нельзя!" – приводит "SM-News" комментарий местных жителей.
В среду, 8 апреля, в Крыму подтвердился еще один диагноз COVID-19. В общей сложности, на полуострове выявлены 23 заболевших коронавирусом. В России на данный момент инфицированы 8672 человека, из них 660 – в Москве.
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