Кроме кашля, температуры и усталости у коварной болезни появились другие проявления

Вот уже несколько недель главной новостью в России остается вспышка коронавируса. Люди сидят в вынужденной самоизоляции и выбираются на улицу лишь изредка, по острой необходимости – купить продукты или сходить к врачу. Ряд симптомов, возникающих у заболевших COVID-19, уже описан, а вот некоторые только продолжают выявлять.

Основные симптомы коронавируса





сильная слабость;

тяжесть в дыхании, боль в легких, груди;

высокая температура тела;

боль в горле;

кашель с мокротой;

нагноения в глазах.





Новые симптомы коронавируса

Боль, резь в животе

В авторитетном британском журнале BMJ появилась статья, в которой утверждалось, что у заболевших китайской инфекцией был сильно поражен кишечник. Кроме того, другие ученые отметили, что коронавирус находили даже в кале инфицированных.



Эксперты отмечают, что кишечник перестает работать нормально из-за эндотоксинов, которые образуются и скапливаются в организме в результате заболевания вирусом. Их выводят специальными препаратами и приемом большого количества жидкости.

Врач Розена Эллин-Хан говорила, что признаком инфицирования COVID-19 может быть резкая боль в животе.

Потеря обоняния

Еще одним вероятным признаком заболевания может стать потеря обоняния, считают эксперты из Южной Австралии. Коронавирус намного сильнее сказывается на слизистой оболочке – она сильно отекает и провоцирует развитие аносмии – потери обоняния. Этот симптом был у каждого третьего зараженного жителя Южной Кореи.

В случае проявления первых признаков вируса врачи просят самоизолироваться, позвонить на горячую линию по коронавирусу и вызвать специалиста. После к пациенту приедет скорая, медики возьмут мазки и анализ крови.

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!

Вспышка коронавируса в России началась в конце марта. Из-за стремительного распространения инфекции власти приняли решение ввести всеобщий режим самоизоляции. Людей посадили на карантин с сохранением зарплаты.