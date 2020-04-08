Похоже на отравление: названы скрытые симптомы коронавируса
Вот уже несколько недель главной новостью в России остается вспышка коронавируса. Люди сидят в вынужденной самоизоляции и выбираются на улицу лишь изредка, по острой необходимости – купить продукты или сходить к врачу. Ряд симптомов, возникающих у заболевших COVID-19, уже описан, а вот некоторые только продолжают выявлять.
Основные симптомы коронавируса
- сильная слабость;
- тяжесть в дыхании, боль в легких, груди;
- высокая температура тела;
- боль в горле;
- кашель с мокротой;
- нагноения в глазах.
Новые симптомы коронавируса
- Боль, резь в животе
В авторитетном британском журнале BMJ появилась статья, в которой утверждалось, что у заболевших китайской инфекцией был сильно поражен кишечник. Кроме того, другие ученые отметили, что коронавирус находили даже в кале инфицированных.
Эксперты отмечают, что кишечник перестает работать нормально из-за эндотоксинов, которые образуются и скапливаются в организме в результате заболевания вирусом. Их выводят специальными препаратами и приемом большого количества жидкости.
Врач Розена Эллин-Хан говорила, что признаком инфицирования COVID-19 может быть резкая боль в животе.
- Потеря обоняния
Еще одним вероятным признаком заболевания может стать потеря обоняния, считают эксперты из Южной Австралии. Коронавирус намного сильнее сказывается на слизистой оболочке – она сильно отекает и провоцирует развитие аносмии – потери обоняния. Этот симптом был у каждого третьего зараженного жителя Южной Кореи.
В случае проявления первых признаков вируса врачи просят самоизолироваться, позвонить на горячую линию по коронавирусу и вызвать специалиста. После к пациенту приедет скорая, медики возьмут мазки и анализ крови.
Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!
Вспышка коронавируса в России началась в конце марта. Из-за стремительного распространения инфекции власти приняли решение ввести всеобщий режим самоизоляции. Людей посадили на карантин с сохранением зарплаты.
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