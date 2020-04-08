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Похоже на отравление: названы скрытые симптомы коронавируса

Похоже на отравление: названы скрытые симптомы коронавируса
Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/www.globallookpress.com
Кроме кашля, температуры и усталости у коварной болезни появились другие проявления

Вот уже несколько недель главной новостью в России остается вспышка коронавируса. Люди сидят в вынужденной самоизоляции и выбираются на улицу лишь изредка, по острой необходимости – купить продукты или сходить к врачу. Ряд симптомов, возникающих у заболевших COVID-19, уже описан, а вот некоторые только продолжают выявлять. 

Основные симптомы коронавируса


  • сильная слабость; 
  • тяжесть в дыхании, боль в легких, груди;
  • высокая температура тела;
  • боль в горле;
  • кашель с мокротой;
  • нагноения в глазах. 


Новые симптомы коронавируса


  • Боль, резь в животе

В авторитетном британском журнале BMJ появилась статья, в которой утверждалось, что у заболевших китайской инфекцией был сильно поражен кишечник. Кроме того, другие ученые отметили, что коронавирус находили даже в кале инфицированных. 

Эксперты отмечают, что кишечник перестает работать нормально из-за эндотоксинов, которые образуются и скапливаются в организме в результате заболевания вирусом. Их выводят специальными препаратами и приемом большого количества жидкости. 

Врач Розена Эллин-Хан говорила, что признаком инфицирования COVID-19  может быть резкая боль в животе. 

  • Потеря обоняния

Еще одним вероятным признаком заболевания может стать потеря обоняния, считают эксперты из Южной Австралии. Коронавирус намного сильнее сказывается на слизистой оболочке – она сильно отекает и провоцирует развитие аносмии – потери обоняния. Этот симптом был у каждого третьего зараженного жителя Южной Кореи. 

В случае проявления первых признаков вируса врачи просят самоизолироваться, позвонить на горячую линию по коронавирусу и вызвать специалиста. После к пациенту приедет скорая, медики возьмут мазки и анализ крови. 

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!

Вспышка коронавируса в России началась в конце марта. Из-за стремительного распространения инфекции власти приняли решение ввести всеобщий режим самоизоляции. Людей посадили на карантин с сохранением зарплаты. 

Рина КРАСНОВА

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