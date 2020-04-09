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Мясников назвал срок окончания карантина в России

Мясников назвал срок окончания карантина в России
Александр Мясников. Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Rozhkov (CC BY-SA 4.0)
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Ограничения в нашей стране продлятся не дольше месяца, считает врач

Александр Мясников прокомментировал ситуацию, возникшую в России из-за вспышки коронавируса. Врач и телеведущий озвучил сроки карантина, а также рассказал о его последствиях.

По мнению специалиста, ограничения в нашей стране после 1 мая продлевать не будут. Самоизоляция снижает нагрузку на систему здравоохранения, не давая ей обрушиться, именно поэтому сейчас она так важна. Однако если карантин продлится дольше месяца, его последствия будут еще более серьезными, чем разрушения от самого коронавируса, рассказал Мясников в эфире "Соловьев Live" на "Ютуб".

Панику вокруг COVID-19 врач назвал чересчур раздутой, сравнив ее с психологическим терроризмом. По мнению телеведущего, мир саморазрушается сознательно, аргументируя это спасением людей. Однако различные компании не разоряются из-за онкологических заболеваний, хотя от них, считает Мясников, умирает также огромное количество пациентов.

Тем не менее, коронавирус начнет отступать, лишь когда им переболеет 60% населения, заключил врач. Именно поэтому сейчас важно выиграть время, чтобы не допустить резкого роста смертности.

Ранее о вирусе высказался другой известный врач Евгений Комаровский. По словам телеведущего, сладкое может быть полезным для заболевших.

Карина СИРАЗОВА

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