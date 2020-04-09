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Комаровский объяснил пользу мороженого при коронавирусе

Комаровский объяснил пользу мороженого при коронавирусе
Евгений Комаровский. Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy/
Ведущий программы "Школа доктора Комаровского" рассказал о своих рекомендациях

Знаменитый доктор ведет блог в "Инстаграм", где решил ответить на вопросы подписчиков. Также медик пояснил высказывания о пользе сладкого для болеющих. Ранее, как пишут журналисты, обсуждалось мнение эксперта о том, что сгущенка или мороженное полезны для заболевших COVID-19.

Евгений Комаровский отметил, что эти жидкие сладости действительно принесут пользу тем, кто потерял аппетит из-за болезни. По его словам, жидкая, вкусная пища, богатая углеводами, способна насытить человека и дать ему энергию. Это может быть важно, когда человек не хочет другую еду или испытывает трудности с глотанием.

Именно в таких обстоятельствах и можно есть сладости, считает медик. Кроме того, как уточняет телеканал "Царьград", кормить зараженного без его желания не стоит – это окажет только вред.

Напомним, ранее доктор Комаровский раскрыл главную опасность карантина. По словам медика и ведущего, больше всего человеку вредит отказ от физических нагрузок. Он призвал россиян чаще заниматься уборкой, спортом или любовью.

Число заболевших коронавирусом по всему миру продолжает расти, указывает Coronavirus-monitor. На 9 апреля количество инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1,5 миллиона человек.

Дарья ПЕТРОВА

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