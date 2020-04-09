Инфекцию питомцы приносят с улицы на своей шерсти

Подхватить COVID-19 можно от домашних животных, если не соблюдать ряд простых правил. Об этом предупредили ветеринары.

Вероятность того что собака или кошка заразится коронавирусом нового типа крайне мала, хотя такие случаи и были, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Однако, по словам специалиста, животные могут принести инфекцию с улицы на своей шерсти.

Чтобы предотвратить риск заболевания и питомца, и его хозяина, Шеляков советует тщательно следить за своими животными: мыть собакам лапы после прогулки и обязательно делать прививки вовремя. Если же коронавирусом заболел человек, то питомцев лучше на некоторый период оградить от общения с зараженным, рассказал врач RT.

Ветеринар Евгений Цыпленков добавил, что симптомы COVID-19 у животных те же, что и у людей: кашель и температура. Затем питомцы успешно выздоравливают. При этом специалист отметил, что некоторые кошки могут быть переносчиками своего особого коронавируса. Однако доказательств того, что инфекция передается от животных к людям, нет.

Ранее специалисты рассказали об опасности бессимптомного коронавируса.