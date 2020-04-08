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Скрытая угроза: названа опасность бессимптомного коронавируса

Скрытая угроза: названа опасность бессимптомного коронавируса
Фото: Sven Hoppe/dpa/www.globallookpress.com
У больных COVID-19 выявили осложнения

Ученые проанализировали данные пассажиров с круизного лайнера Diamond Princess. Как оказалось, из 104 заразившихся коронавирусом почти у половины не было симптомов китайского вируса. Однако у них нашли поражения легких.

Осложнения сумели выявить благодаря компьютерной томографии. Это значит, что отсутствие симптомов не говорит о том, что человек легко перенесет COVID-19. Проблемы со здоровьем у него могут появиться позднее.

Также ученые проанализировали другую группу пассажиров лайнера, у которых были типичные симптомы коронавируса. Самыми распространенными оказались кашель, повышенная температура и общая слабость, пишет RSNA.

Также стоит отметить, что кроме основных симптомов есть и специфические: потеря обоняния, головные боли и головокружение.

На сегодняшний день число больных коронавирусом превысило отметку 1,4 млн. человек. В России COVID-19 выявили почти у 8,5 тыс. человек, – по данным Coronavirus-monitor. Вылечить удалось 597 человек, а жертвами коронавируса в РФ стали 66 граждан.

Дарья ПЕТРОВА

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