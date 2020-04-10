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Россиян оставили без пива из-за пандемии

Россиян оставили без пива из-за пандемии
Фото: pixabay.com
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Алкоголь навынос запретили продавать

Ограничения консулись уже трех регионов России. Разливное пиво в период карантина из-за пандемии коронавируса запретили продавать в Крыму, Липецкой и Оренбургской областях.

Об ужесточении мер по борьбе распространением COVID-19 в ряде регионов со ссылкой на источники на рынке пишет "Коммерсант". Так, по словам президента Союза участников пивной торговли Николая Желагина, на законодательном уровне "разливайки" временно прикрыли в Крыму и Оренбургской области. В Липецкой же местные власти рекомендовали владельцам магазинов, где продают пиво на розлив, прекратить торговлю, пока в стране карантин.

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что было бы неплохо ограничить продажу крепкого алкоголя на время, объявленное для россиян нерабочим. Спиртное, как и курение, осложняет течение COVID-19, предупредил медик.

Напомним, на днях на фоне карантина из-за пандемии коронавируса об ограничениях продаж алкоголя заговорили в Якутии и Забайкальском крае. Некоторые эксперты между тем уверены, что ни к чему хорошему жесткие запреты на алкоголь не приведут – народ станет массово травиться контрафактом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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