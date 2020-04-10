Симптомы заболевания, вызвавшего пандемию, схожи с обычным воспалением легких

Главной опасностью коронавирусной инфекции COVID-19 является поражение органов дыхания человека. У пациента за считанные часы может развиться легочная недостаточность, нередко со смертельным исходом. Но пневмонию, или воспаление легких, вызывают и другие возбудители. Об этом напоминает главврач Ильинской больницы в Московской области Алексей Живов.

По его словам, разработанные сегодня тесты на коронавирус имеют большую погрешность: в 30% случаев они показывают ложноотрицательный результат. Отличить COVID-19 от других инфекций с уверенностью можно только после комплексного обследования: теста на конкретный коронавирус, КТ легких и клинического анализа крови, пишет "Лайф".

Соответственно, определить заболевание могут только врачи. Поэтому при возникновении кашля, затруднении дыхания, температуре человек не должен размышлять, что вряд ли он мог подхватить коронавирус, – нужно тут же вызывать скорую. Даже если это пневмония другого происхождения, это серьезное заболевание, которое лучше вовремя начать лечить.

О симптомах коронавируса, протекающего без повышения температуры, "Утро.ру" писало ранее.

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